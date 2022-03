Will Smith weigerde Oscaruitreiking te verlaten na oproep daartoe

De organisatie erkent in een verklaring „dat het de situatie anders had kunnen aanpakken.” Met wat voor sancties de acteur rekening moet houden, is niet duidelijk. Hij wordt mogelijk geschorst of geroyeerd als lid, daar zal de Academy over stemmen. Meer wordt duidelijk tijdens de volgende bestuursvergadering op 18 april. Will Smith krijgt daaraan voorafgaand de mogelijkheid om schriftelijk te reageren.

Het gebeurt niet vaak dat iemand verwijderd wordt als lid van de Academy. In recente jaren overkwam het regisseur Roman Polanski en Hollywood-producer Harvey Weinstein na controversie om seksuele schandalen. Beide mannen verloren hun Oscar niet. Of Smith zijn Oscar voor Beste Acteur voor zijn rol in King Richard kwijtraakt, is niet duidelijk.

Chris Rock heeft woensdag tijdens een voorstelling in het Amerikaanse Boston volgens Variety voor het eerst sinds de klap gereageerd. Hij zegt deze „nog altijd te verwerken.” Op een later moment belooft hij erover te praten „en dan zal het zowel grappig als serieus zijn”, aldus Rock.

De organisatie zegt „overstuur en verontwaardigd” te zijn vanwege het incident. „De uitzending zondag van de 94e Oscars was bedoeld als een viering van de vele mensen in onze gemeenschap die het afgelopen jaar ongelooflijk werk hebben verricht. We zijn boos en verontwaardigd dat die momenten werden overschaduwd door het onaanvaardbare en ongewenste gedrag op het podium door een genomineerde.”

Smith bood via Instagram een dag na de klap zijn excuses aan. „Ik ging over de schreef en ik zat verkeerd”, schreef Smith. „Grappen over mijzelf horen bij het werk. Maar een grap over Jada’s (zijn echtgenote, red.) medische aandoening kon ik niet verdragen en ik reageerde emotioneel. Ik schaam me en mijn acties zijn niet representatief voor de man die ik wil zijn”, aldus de acteur.