Tim Hofman verkozen tot meest invloedrijke persoon in de media

Hofman, die eerder dit jaar in zijn onlineserie Boos opzien baarde met een aflevering over seksueel wangedrag bij The Voice of Holland, heeft Arjen Lubach van de troon gestoten. De comedian en presentator stond vorig jaar bovenaan de lijst, de negen jaar daarvoor was die plek voor John de Mol. Lubach staat nu op de derde plaats, De Mol op nummer 2.

De meest invloedrijke vrouw in de media is dit jaar wederom Eva Jinek. Zij staat op de vierde plaats. Beautyvlogster en presentatrice Nikkie de Jager is de enige andere vrouw in de top 10. Zij staat op de tiende plek. Waar Linda de Mol vorig jaar nog op de vijfde plek stond, is zij nu gedaald naar de elfde plaats.

De Media100 wordt jaarlijks vastgesteld na onderzoek van onderzoeksbureau MediaTest. Voor het onderzoek zijn dit jaar 40.000 professionals uit media en marketingcommunicatie uitgenodigd. Zij kozen hun tien favorieten uit de driehonderd genomineerden.