Steven Brunswijk lachte om verhaal Derksen omdat het ’absurd’ was

Derksen vertelde dinsdag in Vandaag Inside dat hij in de jaren 70 een bewusteloze vrouw had gepenetreerd met een kaars. Gasten aan de talkshowtafel, onder wie Brunswijk, moesten daarom lachen. De comedian biedt daarvoor zijn excuses aan. „Het is nooit mijn intentie om iemand te kwetsen.”

Toen hij het verhaal hoorde dacht hij niet aan slachtoffers van seksueel geweld. „Het is niet dat in me opkwam: oké, hij vertelt nu een verhaal waar hij echt een vrouw aangerand, verkracht heeft en dat ik daar bewust om lach. Dat is nooit mijn intentie geweest.”

Derksen kwam woensdag terug op het verhaal en zei dat hij de kaars tussen de benen van de vrouw had gezet. In het SBS6-praatprogramma moest hij donderdag naar eigen zeggen van Talpa zijn excuses aanbieden. Derksen zei dat hij vanwege de ophef vertrekt bij Vandaag Inside. Wilfred Genee reageerde dat ze daarom ’allemaal’ maar moeten stoppen. „Het is samen uit, samen thuis.”