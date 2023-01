Goldband-zanger heeft spijt van drugsgebruik op podium

Vrijdag ontstond enige commotie op sociale media toen een video rondging waarin te zien was dat Driessen drugs gebruikte voor de neus van zijn fans. „Ik kan er heel duidelijk over zijn: ik had het niet moeten doen, ik heb het wel gedaan”, reageerde de zanger op 3FM. „Mensen mogen hun mening erover hebben. Ik kan beloven dat ik het nooit meer ga doen.” Waarna hij verduidelijkte dat hij het nooit meer „op het podium” zal doen.

Driessen realiseert zich dat hij, nu Goldband steeds bekender wordt, een voorbeeldfunctie heeft. „We zijn net bijvoorbeeld ook op de foto gegaan met jonge kinderen. Ik hoef ze daar niet aan te introduceren. Dus daar heb ik wel spijt van.”

Mede-bandlid Boaz Kok voegde nog toe: „Misschien nog even een message voor de kids: doe geen drugs, drugs is verkeerd. Ga naar school, maak je huiswerk.”

Goldband won op Eurosonic Noorderslag de Popprijs, een van de meest prestigieuze Nederlandse muziekprijzen. Volgens het juryrapport heeft de Haagse band het afgelopen jaar de grootste impact op de Nederlandse popmuziek gemaakt „als soundtrack van de postcoronatijd, met optredens vol knaldrang, het volgen van een eigen artistieke visie en succes onder een brede groep luisteraars.”