McGregor dineert openlijk met nieuwe liefde

De Fargo-ster oogde gelukkig met zijn nieuwe liefde, ondanks de controverse die hij met deze relatie opriep. Ook op foto’s van een gezamenlijk diner lijkt hij volmaakt tevreden. Een andere restaurantgast vertelde aan de Daily Mail dat het stel eerst tegenover elkaar zat, maar dat Winstead al snel naast McGregor kroop, zodat ze konden knuffelen en zoenen.

„Ze zagen er zo gelukkig uit, dat ik me eerst vergiste en dacht dat het de vrouw van McGregor was. Ik zei nog tegen mijn gezelschap dat het zo fijn was dat zij er na zoveel jaar huwelijk nog zo verliefd uitzagen”, vertelt de gast. „Toen reageerde hij dat het misschien niet zijn vrouw was en ja, dat bleek te kloppen. Ik kende het hele verhaal over zijn scheiding van zijn vrouw niet eens”.

In oktober kwam de affaire tussen McGregor en zijn Fargo-medespeelster Mary Elizabeth Winstead aan het licht. Op de set, waar de twee elkaars geliefden spelen, raakten ze ook in het echt tot elkaar aangetrokken. Volgens media is McGregor al sinds mei bij zijn vrouw Eve Mavrakis weg, vlak na de scheiding van Winstead met haar toenmalige partner Riley Stearns. De twee waren 22 jaar getrouwd en hebben samen vier kinderen.

