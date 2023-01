Premium Het beste van De Telegraaf

Van buitenbeentje met ’slechte voeten’ tot filmlegende Actrice Zoë Saldaña is de vrouw van acht miljard

Door Eline VandeGehuchte Kopieer naar clipboard

Zoë Saldaña levert filmproducenten miljarden op. Ⓒ ANP / AFP

Zoë Saldaña mag een bijzonder record op haar naam schrijven: de 44-jarige is de allereerste acteur die in vier films speelt die elk meer dan twee miljard dollar in het laatje brachten. Toch blijft ze bescheiden: „Het is onvoorstelbaar dat mensen als Steven Spielberg en James Cameron mij gezien hebben.”