Afrojack kan dochter eindelijk in armen sluiten

Vorige week werd via ’een bekende’ van Balk bekend dat Afrojack zijn kleine meid al zeker een jaar niet meer zou hebben gezien en haar niet eens bij zijn bruiloft met Elettra Lamborghini zou willen hebben gehad. Volgens de dj klopt er niets van de beschuldigingen; hij stelde juist dat Amanda zijn dochter bij hem weg heeft gehouden, maar dat het contact met zijn dochter goed is. Na wat moddergooien vanuit beide kampen, lijken de twee het nu te hebben bijgelegd.

„Jammer genoeg hebben vele van jullie meegekregen wat er bij ons thuis speelde”, schrijft Balk op Instagram. „Nu toch mijn vuile was op straat was gegooid, vond ik dat ik jullie ook op de hoogte moest brengen van een goede afloop. Na wikken en wegen kunnen morgen dan eindelijk de vader van Vegas en Vegas elkaar in de armen vliegen!”

Ze bedankt iedereen die met haar heeft meegeleefd en benadrukt nogmaals dat haar kind altijd voorop staat. „Co-ouderschap is een complexe verantwoordelijkheid, maar ik ben me er van bewust dat ik nu eenmaal in deze situatie zit en er voor Vegas het beste van moet maken.”

Amanda Balk en Nick van de Wall kregen in 2009 een relatie. Twee jaar later werd bekend dat de twee een kind verwachtten, maar tijdens de zwangerschap liep hun relatie stuk.