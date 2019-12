Ruim 2,4 miljoen kijkers zien nederlaag Ajax

Zender Veronica, die de wedstrijd uitzond, had daarmee het best scorende programma van de dinsdagavond in handen. Ook de voorbeschouwing hield veel supporters aan de buis gekluisterd. Daar keken op dezelfde zender 934.000 mensen naar, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De kijkcijfer-top 3 werd verder ingevuld door het NOS Journaal van 20.00 uur met 1,7 miljoen kijkers en het NOS Journaal van 16.00 uur met 1,3 miljoen kijkers.