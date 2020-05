Rebel Wilson wil in 7 maanden 75 kilo afvallen

Wilson deelde op Instagram haar plannen voor het komende jaar in de hoop iedereen die te midden van de pandemie worstelt met hun vooruitgang te motiveren. „Zelfs als je kruipend naar je doel moet, blijf doorgaan. Het is de moeite waard”, schreef ze bij een foto van zichzelf in sportkleding. „Ik weet dat sommige dagen heel frustrerend zijn, je wilt soms opgeven, je ergert je aan het gebrek aan vooruitgang, maar uiteindelijk komt het goed”, begint ze haar verhaal.

„Wat zijn jullie doelen voor dit jaar?”, vervolgt ze. „Ik zal eerlijk met jullie zijn. Ik probeer 75 kilo af te vallen en probeer een van mijn films nog voor het einde van het jaar in productie te laten gaan. Beide dingen vereisen een dagelijkse inspanning en er zijn constant tegenslagen, maar ik werk hard.”

Vorig jaar verloor Rebel zo’n vier kilo in vier dagen tijdens het trainen voor Cats. Ze denkt dat ze zo snel kilo’s kwijtraakte, omdat de studio waarin ze moest dansen zo heet was en de choreografie heel intens was. „Die mensen waren de beste dansers van de wereld, dus hun spieren mochten niet afkoelen want dan konden ze een blessure oplopen. De set was dus net een sauna.”