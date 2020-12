Koningin Silvia heeft het 'erg moeilijk' met verlies broer

Walther overleed in oktober op 86-jarige leeftijd na een lange strijd tegen alzheimer. Voor de 73-jarige Silvia was het heftig om haar broer zo ziek te zien. „Alzheimer is een vreselijke ziekte. Het is pijnlijk. Langzaamaan verlies je het bewustzijn, kun je geen antwoord bedenken of kom je niet op de juiste woorden. Je wordt er gek van. Dus dat was erg moeilijk om mee om te gaan.”

Op de vraag hoe de koningin omgaat met het verlies kan ze nog geen antwoord geven. „Het is misschien nog te vroeg om dat te zeggen. Ik weet niet of ik er al mee omga.”

Voor Silvia is het niet de eerste keer dat ze een familielid heeft verloren aan de ziekte. Haar moeder leed ook aan alzheimer en overleed in 1997.