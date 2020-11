Patty Brard verlangt naar kerstfoto met dochter

Elf jaar hadden Patty Brard (65) en haar dochter Priscilla Nasi (37) elkaar niet gezien en was er geen contact, maar in september zijn de twee met elkaar herenigd. „Het gaat goed, we gaan de feestdagen samen iets leuks doen”, vertelt de presentatrice. „Lekker die feestmaand met elkaar zijn. Of dat nu maar met zes is of alleen je familie. Het zij zo jongens, het moet even.”

De familiehereniging is niet de enige reden voor Brard om, ondanks de coronamaatregelen, uit te zien naar de donkere dagen. Brard fleurt die dit jaar op met haar eigen feestdagencollectie. „Pakpapier met mijn eigen naam erop onder de boom, wie had dat nou ooit nog kunnen denken?”

Patty Panter

Het thema van de collectie is panterprint: pantertissues, keukenrollen en toiletpapier met panterprint, panter kerstballen, panter vaatdoeken. „Niet te duur, maar wel chique met een leuke uitstraling, dat het geen ordinaire panterprint wordt”, verduidelijkt Brard. „Ik zal nog net niet mijn naam veranderen in Patty Panter, maar het is een combi van panter en de klassieke rode kerstruit.”

„Ik heb het toiletpapier als eerste uitgepakt, het ligt al in de mand in de wc, ontzettend leuk”, vertelt Brard. De rest van de feestcollectie is vanaf vrijdag online te bestellen en ligt vanaf maandag in de Kruidvat-winkels. Brard is trots dat haar omgeving net zo enthousiast is als zij. „Mijn dochter vroeg of ik van alles wat voor haar opzij kon zetten, omdat ze met het toiletpapier al te laat was.”