Janet Jackson kondigt nieuw album en tournee aan

Zowel het album als de tour heeft de titel Black Diamonds gekregen. Janet schrijft dat zij zichzelf ziet als een zwarte diamant: „het is het moeilijkste materiaal om te verwoesten en ook ik heb veel te verduren gehad.”

De 53-jarige zus van poplegende Michael Jackson tourt van 24 juni tot en met 23 augustus door de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend of ze ook naar Europa komt met de Black Diamonds-tournee. Het gelijknamige album is de twaalfde studioplaat van de zangeres, die eerder hits scoorde met singles als Control en Again.