A$AP Rocky is helemaal klaar met obsessieve fan

Zij zou meerdere malen het terrein rondom zijn huis hebben betreden, zonder daarvoor toestemming te hebben. Uiteindelijk lukte het Jimenez zelfs om door te dringen tot Rocky’s slaapkamer.

Uit juridische, door TMZ verkregen, documenten zou blijken dat de vrouw zeer obsessief te werk ging en exact wist waar de rapper zich bevond of waar hij naar toe ging. Ook nam ze contact op met zijn familieleden om zo nog meer informatie te vergaren.

Rocky trof Jimenez ook een keer slapend in haar auto aan, geparkeerd voor zijn deur. Daarnaast beweerde ze getrouwd te zijn met de rapper, iets wat ze meerdere malen tegen wildvreemden verkondigde.

Het meest bizarre incident stamt uit juni 2018, toen Jimenez weer eens onaangekondigd op de stoep stond. Bij binnenkomst sloeg ze Rocky’s bewaker neer, om vervolgens naar de masterbedroom boven te rennen. Daar drong ze zich aan de rapper op en trok ze zelfs een ketting van zijn nek.

Een rechter in Los Angeles kende het omgangsverbod vooralsnog niet toe. Het is niet verboden om in een auto te slapen en in de ogen van de rechter heeft Rocky zelf nog geen dusdanig gevaar opgelopen dat een verbod moet worden ingesteld.