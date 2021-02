Hartveroverende ode aan vrouwenvriendschap

Want gedurende hun leven ontdekken de drie jonge vrouwen dat het leven toch minder kneedbaar is dan ze dachten. Dat carrières, hoe veelbelovend ze ook beginnen, niet altijd en eeuwig in de lift zitten. En dat succesvol zijn en je gelukkig voelen niet altijd hand in hand gaan. Niettemin doen ze hun best. Ze doen hun stinkende best. Maar het valt niet mee. Hun leven is een hobbelige weg.

Actrice

Mooie Lissa is actrice, sleept zich met de moed der wanhoop naar de zoveelste auditie en moet afwijzing na afwijzing slikken. Zelfs haar vriend heeft haar ingeruild voor een ander. Ze is de som van al haar mislukkingen, denkt ze hard voor zichzelf. Haar vriendin Hannah is wel gelukkig getrouwd, heeft een goedbetaalde job en woont in een prachthuis. Maar ook bij haar is het niet alles goud wat er blinkt.

Hannah huilt in stilte. Ze heeft een kinderwens die al jaren onvervuld blijft en haar tot wanhoop drijft, zeker als IVF-behandelingen evenmin de vurig gewenste zwangerschap geven. Dat elk huisje zijn kruisje heeft, bewijst ook Cate, die zich overhaast in een relatie stortte, wel een kind kreeg, verhuisde, en nu met postnatale somberheid worstelt.

Herkenbaar

De Britse Hope schrijft met veel liefde en mededogen over deze vrouwen, over hun dromen, hun grote en kleine teleurstellingen en verdriet. Haar verhaal is zo universeel en herkenbaar dat je als lezer al snel het gevoel hebt, dat Cate, Lissa en Hannah, jouw vriendinnen zijn, dat hun levens net zo goed het jouwe had kunnen zijn.

’Je moet je vriendschappen onderhouden. De vrouwen. Uiteindelijk zijn zij de enigen die je overeind houden’, adviseert de feministische moeder van Lissa haar dochter. Een wijze raad. Die de actrice, en hopelijk ook de lezer, zich ter harte zal nemen. Verwachting is een ode aan de vriendschap, die - ook al is het leven een aaneenschakeling van teleurstellingen - ons toch dankbaar en vrolijk stemt.

✭✭✭✭