Belager Özcan Akyol dinsdag voor rechter

De online beledigingen vonden in de eerste drie maanden van dit jaar plaats. De verdachte werd op 26 maart aangehouden. Volgens de politie bleek uit onderzoek dat de verdachte meer mensen online zou hebben beledigd. Het OM kan daar inhoudelijk niet verder op ingaan. „Daar komt inhoudelijk meer duidelijkheid over tijdens de zitting”, zegt een woordvoerder van het OM.

Akyol reageerde in De Stentor, waar hij voor schrijft, op de zaak van dinsdag. „Ik ben vooral benieuwd hoe ver iemand mag gaan in het beledigen en belagen van een columnist vanwege diens opvattingen. Wat dat betreft denk ik dat de uitspraak van de rechter in deze zaak heel interessant is.”