Will Smith maakte 300 hoodies met verspreking van Marwan Kenzari

De presentator daagde de 39-jarige Kenzari uit om de grootste blooper te delen die hij op een set ooit had meegemaakt. „Op de set van Aladdin heb ik mij versproken”, bekende de acteur, die doorbrak met Nederlandse films als Wolf en Rabat. In Aladdin uit 2019 speelde Will Smith de geest die het hoofdpersonage helpt, Kenzari vertolkte de rol van schurk Jafar. „Het was een opname met Will Smith. Ik moest iets zeggen van: ’oh, I am not who I say I am’. Maar ik versprak me, het werd iets met veel te veel m’en.”

Smith vond het zo grappig dat hij de tekst van Kenzari op een trui liet drukken. „Hij heeft het op een hoodie gezet en dat uitgedeeld aan driehonderd mensen.” Kenzari vertelde tijdens Geheugenmemory ook nog dat hij in Hollywood soms de intimiteit van de Nederlandse filmsets mist: „De intieme kleinschaligheid is iets specifiek Nederlands dat ik heel lief vind.”

Kenzari is vanaf deze week te zien in de actiefilm Black Adam. Het is een spin-off van Shazam!, waarmee productiehuis DC Comics in 2019 een grote hit had. De actiefilm vertelt over een bijzondere superheld (Dwayne Johnson) die 5000 jaar geleden werd opgesloten in een tombe omdat hij niet goed met zijn krachten kon omgaan. In het heden wordt deze held weer vrijgelaten. Kenzari is te zien als Ishmael, een van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het bevrijden van deze Black Adam.