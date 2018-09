Megan Fox verklapt afslankgeheim

Tijdens de première van haar nieuwe film This Is 40 in Hollywood onthulde de beeldschone actrice haar afslankgeheim.

“Ik heb nauwelijks gesport”, zei Megan. “Omdat het lastig is om te sporten net na de bevalling.”

Fox (26) heeft slechts twee maanden nodig gehad om haar zwangerschapskilo's kwijt te raken. “Ik eet helemaal geen melkproducten. Dat is mijn grote geheim!” Volgens Fox zitten er echter wel nadelen aan haar dieet. “Het tast de hormonen aan en het is niet goed voor je lichaam.”

Noah Shannon is het eerste kindje van Megan en haar echtgenoot Brian Austin Green samen. Brian heeft al een zoon met actrice Vanessa Marcil.