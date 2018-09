Nieuwe liefde geeft Constanza hoop

Op het eerste gezicht is de dochter van Connie en Hans Breukhoven ietwat eenkennig te noemen. Rachid heeft bij een snelle blik namelijk wel wat weg van Mo, de vader van haar kinderen met wie ze een soort Bonny & Clyde vormde. Maar er zijn volgens haar ook verschillen: Rachid is ‘buitengewoon lief, grappig en repectvol’. Nederland kent hem wellicht als de slagerszoon uit de tv-shows van Jörgen Raymann.

Constanza, die zich na de breuk met haar familie (weer) Amanda Morales noemt, is buitengewoon gelukkig met de man die zij via Facebook leerde kennen. Beiden kunnen zich niet herinneren wie nu contact gezocht heeft met wie, maar dat maakt ook niemand uit. Digitaal besloten ze te gaan daten en tijdens een etentje bij Rachid thuis sloeg de vonk over.

Met haar nieuwe liefde hoopt Constanza een turbulente tijd af te sluiten, die begon met de geruchtmakende kluisroof uit de Wassenaarse villa van haar vader – met kerst twee jaar geleden.

De strafzaak tegen haar en ‘ex’ Mo loopt nog, maar zij trekken daarin niet meer samen op. Rachid zorgt ervoor dat er ook weer wat vrolijke afleiding in haar leven en dat van haar twee kinderen is. En de cabaretier laat zich niet afschrikken door alles wat hij voor zijn kennismaking met Constanza al over haar had gehoord: „Natuurlijk zeggen mensen ’zou je dat nou wel doen, iemand met zo’n verleden’? Maar iedereen heeft een verleden en iedereen verdient een tweede kans. Bovendien: Ik vind haar gewoon leuk!”

