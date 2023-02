J.K. Rowling over transrel: ’Nooit mijn bedoeling om iemand van streek te maken’

De schrijfster gaat verder: „Maar, ik voelde me niet ongemakkelijk toen ik van mijn voetstuk stapte. Mensen zeiden ’je hebt je nalatenschap verpest, je had voor altijd geliefd kunnen zijn, maar je koos ervoor om dit te zeggen’. Ik denk dan: je had me niet meer verkeerd kunnen begrijpen dan dat.”

Rowling zorgde op sociale media meermaals voor ophef. Zo bekritiseerde ze onder meer een artikel waarin de omschrijving ’mensen die menstrueren’ voorkwam. Ze grapte dat daar toch een woord voor was, doelend op vrouwen. Critici namen haar dat kwalijk, omdat ook transgender mannen kunnen menstrueren. Acteurs Daniel Radcliffe, Emma Watson en Rupert Grint, de hoofdrolspelers uit de Harry Potter-films, namen afstand van haar uitspraken.

The Witch Trials of J.K. Rowling is vanaf 21 februari te beluisteren.