’Thaise koning bereidt weer bezoek voor aan Thailand’

Aanleiding voor het bezoek van de Thaise koning aan Thailand is de viering van Mahidol-dag, waarop wordt stilgestaan bij het overlijden van zijn grootvader prins Mahidol op 24 september 1929. Twee zoons van Mahidol, die zich inzette om de kwaliteit van de gezondheidszorg in Thailand op een hoger plan te brengen, werden koning: Ananda en Bhumibol. Die laatste was de vader van de huidige koning Vajiralongkorn.

De in Duitsland wonende koning laat zich altijd ophalen in Zürich, zodat zijn in Zwitserland wonende echtgenote koningin Suthida kan meevliegen. Hun privacy is op het vliegveld Zürich ook wat beter gegarandeerd dan op het vliegveld van München. De Zwitsers zijn anders dan de Duitsers bereid om de webcams uit te zetten wanneer de speciale vlucht uit Bangkok aankomt of vertrekt. Al gaat het ook wel eens mis, zoals vorige maand bleek toen het koningspaar terugkwam na een bliksembezoek aan Thailand en de camera’s bleven lopen.

Tussenstops

Koning Vajiralongkorn heeft in Beieren de beschikking over twee „eigen” vliegtuigen, maar deze Boeings 737 kunnen de afstand tot Bangkok niet overbruggen zonder tussenstop om bij te tanken. Vandaar dat hij een groter toestel laat komen om hem op te halen. Vorige week echter stuurde hij een van zijn vliegtuigen wel naar Bangkok om zijn weer in genade aangenomen bijvrouw Sineenat ’Koi’ Wongvajirapakdi op te halen. Dat zij op de weg naar Duitsland in Dubai een tussenstop moest maken, was geen bezwaar.

Waarnemers vragen zich af of ’Koi’, die deze week volledig eerherstel kreeg nadat de koning haar een jaar eerder nog in de gevangenis had gegooid, voor de gelegenheid ook mee gaat, of dat hij alleen koningin Suthida meeneemt voor het retourtje. Vajiralongkorn is dit jaar pas zes keer in eigen land geweest, steeds voor minder dan 24 uur.