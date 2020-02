Dochter denkt aan Kurt Cobain op verjaardag

De 27-jarige zette een groen hartje bij de foto in haar Instagram Stories, maar liet verdere tekst achterwege. Ook haar moeder deelde een post over de zanger met alleen een emoticon: Courtney Love plaatste een zwart-witfoto van Cobain met daar een rood hartje bij.

Love en Cobain leerden elkaar in 1990 kennen en trouwden twee jaar later op Hawaï. In augustus 1992 werden ze de ouders van Frances, die 20 maanden was toen haar vader in 1994 zelfmoord pleegde. Vorig jaar deelde het model, die deels werd opgevoed door de moeder van haar pa, ook een foto van haar vader op zijn verjaardag. Toen schreef ze daarbij: „Ik hoop niet dat ze internet hebben waar jij ook bent, dat zou maar averechts werken. Fijne verjaardag voor een engel.”

Moeder en dochter kenden na het overlijden van de zanger vele ups en downs, veelal ingegeven door de verslavingen van Love. Onlangs vertelde de Hole-zangeres dat ze na een nieuwe behandeling nu achttien maanden nuchter is.