Johnny Depp: ’Hollywood boycot mij’

Volgens hem wordt er ’in Hollywood afstand van me gehouden’. De 58-jarige acteur kwam in opspraak door zijn tumultueuze scheiding met Amber Heard. Toen hij een rechtszaak aanspande tegen The Sun omdat die hem een ’vrouwenmepper’ noemde, verloor hij deze: er zou namelijk genoeg bewijs zijn dat hij zijn ex-vrouw Amber daadwerkelijk mishandelde. Ook een hoger beroep werd afgewezen. Sindsdien is zijn reputatie aan het afbrokkelen.

Ook filmdistribiteur MGM zou zich niet hebben willen wagen aan een film met Johnny Depp en stelde daarom de release steeds weer uit. „De boycot van Hollywood… tja. Ik kijk alleen maar vooruit en zal ervoor zorgen dat de waarheid aan het licht komt”, reageerde Depp in The Sunday Times. Eerder verloor hij ook zijn rol als Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean en zijn rol als Grinderwald in de filmreeks Fantastic Beasts.