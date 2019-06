Denise Kielholtz: Vrouw in de kooi

Ⓒ Foto MATTY VAN WIJNBERGEN

Jaren vreesde ze dat haar vechtsportcarrière vanaf haar dertigste bergafwaarts zou gaan. Want zou het het haar dan nog steeds lukken om fit genoeg te zijn en onder de voorgeschreven 58 kilo te komen? Denise Kielholtz, sinds maart geen twintiger meer, stapt zaterdag echter vol vertrouwen in de kooi tijdens het Bellator MMA- toernooi in Londen. „Ik voel me beter dan ooit. Dertig blijkt echt puur een getal.”