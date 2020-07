Gordon scoort voor het eerst in jaren weer een hit

„Daar is hij dan eindelijk! De nieuwe single van Tino Martin in duet met mij! Een liedje uit 1992 in een nieuw jasje! Mijn muzikale comeback met mijn stem en mijn enthousiasme sterker dan ooit!”, schreef Gordon donderdag trots op sociale media. Het enthousiasme blijkt terecht. Het nummer staat op het moment van schrijven op de vijfde plek in iTunes.

Wat de mannen betreft bestond er geen twijfel over hun samenwerking. „Gordon is een boegbeeld, iemand die niet weg te denken is uit de muziekhistorie”, liet Tino eerder al weten. Ook Gordon was razend enthousiast: „Tino heeft zijn carrière echt vanaf nul opgebouwd naar waar hij nu is. En nu is ’ie de allergrootste. Groter dat dit wordt het niet.”

En zo kon het dan ook gebeuren dat hun duet nu de hitlijst bestijgt. Daar waar Tino de laatste jaren steeds vaker aan de top staat, was het voor Gordon lang geleden dat hij een hit scoorde. De zanger was vooral in de jaren negentig mateloos populair, maar het afgelopen decennium kwam hij nog nauwelijks in de hitlijsten voor.

Sowieso lijkt 2020 veel in petto te hebben voor de zanger. Gedreven door wanhoop en vechtlust kondigde de rasentertainer vorig jaar aan af te rekenen met zijn alcohol- en cocaïneverslaving. Na een korte terugval lijkt hij zijn leven nu dan ook eindelijk weer op de rit te hebben. In gesprek met Privé vertelde de zanger alles over de afgelopen maanden.