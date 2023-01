Lady Gaga prijst Taylor Swift om openheid over eetstoornis

„Dat is echt moedig, alles wat je zei”, reageert Lady Gaga onder een TikTok-video van Swift waarin zij haar verhaal deelt. „Wauw.”

Swift zegt nu „veel gelukkiger” te zijn met wie ze is. „Het kan me niet meer zoveel schelen als iemand me vertelt dat ik ben aangekomen”, zegt de zangeres. Ook zegt Swift dat ze „niet at en veel aan het sporten” was toen zij kampte met een eetstoornis. Zij probeerde daarmee aan „bepaalde schoonheidsidealen” te voldoen. „Later besefte ik me pas dat dat onmogelijk is.”