Kanye West: ik word niet betaald door Republikeinen

Het idee dat hij betaald zou worden door de Republikeinen om zich verkiesbaar te stellen en zo stemmen weg te kapen bij Democraat Joe Biden vindt de rapper lachwekkend.

„Mensen blijven maar zeggen: ’ik denk dat jullie’, en daarmee bedoelen ze mij en de Republikeinen, ’onder een hoedje spelen’”, zei Kanye in gesprek met Nick Cannon. De presentator vraagt hem daarop rechtstreeks of hij wordt betaald om als bliksemafleider te opereren. „Bro, niemand kan mij betalen. Ik heb meer geld dan Trump”, zei Kanye vervolgens.

De geruchten over een akkoordje tussen Kanye en Trump laaiden afgelopen maand op, omdat de rapper een ontmoeting had met Jared Kushner, de schoonzoon en topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens Kanye en Kushner is er niet over de campagne gepraat.