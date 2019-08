Hollywoodrol nog wat onwerkelijk voor Samba Schutte

Schutte is vanaf eind september in de VS te zien in Sunnyside, een comedy van de Amerikaanse zender NBC. De serie gaat over een oud-politicus (Kal Penn), die een groep immigranten bijstaat in hun integratieproces. „Ik keek vroeger naar Kal Penn op televisie, dus het voelt nog steeds gek om nu met hem samen te werken”, aldus Schutte. Dat geldt ook voor producent Michael Schur. „Die zit ook achter programma’s als Brooklyn Nine-Nine en The Good Place en schreef jarenlang voor Saturday Night Live, allemaal shows die ik kijk.”

Het thema van de show, migratie, lijkt Schutte op het lijf geschreven. Hij werd geboren in Mauritanië, het land van zijn moeder, maar groeide op in Ethiopië. Op zijn achttiende verhuisde hij naar Nederland, het thuisland van zijn vader. Vijf jaar later won Schutte zowel de jury- als de publieksprijs van het Leids Cabaret Festival. Niet lang daarna verhuisde hij naar Los Angeles om daar voet aan de grond te krijgen als comedian.

Cultuurshock

„Ik ben altijd een buitenstaander geweest, waar ik ook woonde”, vertelt de 36-jarige. „Dat is een vloek en een zegen. Dat laatste omdat je altijd in aanraking komt met nieuwe culturen. Maar het nadeel is dat je er nooit echt bij lijkt te horen.” Dat is ook precies wat zijn personage Hakim, een immigrant uit Ethiopië, doormaakt in Sunnyside. „Wat me aantrok in de rol is dat zijn verhaal ook mijn verhaal is. Je komt naar een nieuw land om daar de beste versie van jezelf te zijn, maar je hebt altijd een kleine cultuurshock, je moet je altijd aanpassen.”

Bij de najaarspresentatie van NBC donderdag bleek dat Amerikanen nogal wat moeite hebben met de achternaam van de comedian. Uiteindelijk werd hij aangekondigd als Samba ’Shoet’. De Nederlander heeft er alle begrip voor. „Je kunt niet verwachten dat ze hier een naam als Schutte kunnen uitspreken. Dus als ze er Skoet of Shoet van willen maken, dan vind ik dat prima.”