Ex Amy Winehouse voor de rechter

Reg (35) zou zich op 31 december tijdens een feestje in zijn huis tot twee keer toe hebben vergrepen aan een vrouw die wenst anoniem te blijven.

Volgens The Sun heeft de vrouw verklaard dat ze stomdronken was en zich alleen nog maar herinnert dat ze seks had met Reg. Reg ontkent dat hij de vrouw heeft verkracht.

Het proces zal naar verwachting drie dagen in beslag nemen.