NikkieTutorials had slapeloze nachten door afperser

Op Instagram Stories beantwoordt de YouTube-ster antwoorden van fans over de affaire. Nikkie gaat vooralsnog geen stappen ondernemen tegen de persoon die dreigde bekend te maken dat zij transgender is.

De coming-out van De Jager als transgender twee weken geleden was wereldnieuws. Zij vertelde dat zij mede besloten had dit met de wereld te delen omdat iemand haar chanteerde met haar geheim. De manager van NikkieTutorials wil geen antwoord geven op de vraag of De Jager aangifte van de chantage heeft gedaan.