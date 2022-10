Emma Heesters en Anouk samen studio in

„Vriendin aan de maas Emma Heesters”, schrijft Anouk bij de foto van hen samen op Instagram. Dit keer zegt een foto echter duidelijk niet meer dan duizend woorden. Want hoewel de zangeressen allebei een koptelefoon ophebben en voor een microfoon in het midden staan, laat Anouk in het midden waarom ze precies samen de studio in zijn gedoken.

Ook hun volgers kunnen niets anders dan speculeren. „Aparte combinatie.. ben benieuwd”, schrijft een volger. „Wat een goed setje dit”, vindt een ander. De fans zijn in elk geval duidelijk geïnteresseerd: „Ik word hier zó nieuwsgierig van!”, „Dat gaat een knaller worden”, „Oohhh leukk ben zeer benieuwd dames” en „Samen een liedje? Dat zou leuk zijn!”