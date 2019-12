’Queen Elizabeth geeft £30.000 uit voor 620 kerstcadeaus’

Medewerkers van de koningin worden twee weken voor Kerstmis bijeengeroepen in Buckingham Palace om hun cadeaus in ontvangst te nemen. „Ze staan daar op een rij en krijgen een ingepakt cadeautje van de koningin en ze wisselt met iedereen een paar woorden. Meestal zegt ze iets als: bedankt voor al je hulp dit jaar”, vertelt een voormalig medewerker aan Fabulous Digital. Werknemers krijgen meestal iets uit de cadeauwinkel van Buckingham Palace.

Voorheen kreeg de 93-jarige Elizabeth vrachtwagens vol cadeaus van luxe winkels en warenhuizen toegezonden die werden tentoongesteld in Buckingham Palace. Daar kon de koningin dan zelf haar kerstcadeautjes ’shoppen’. Tegenwoordig bestelt een assistent de items online. „Het was vroeger net haar eigen warenhuis. Maar dat gebeurt nu niet meer. Dat is iets waar ze haar energie niet meer aan moet besteden nu ze ouder wordt.”