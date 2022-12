Premium Het beste van De Telegraaf

De bizarre roadtrip van Gijs Rademaker en Maarten van Rossem

Door Daphne van Rossum

Gijs Rademaker (l.) en Maarten van Rossem zijn het nooit met elkaar eens. Ⓒ Videoland

Ze zijn het zelden met elkaar eens, maar delen wel een gezamenlijke liefde voor dinosauriërs. Het was een terloopse opmerking van Philip Freriks in tv-quiz De slimste mens waarin Maarten van Rossem (79) en Gijs Rademaker (44) op hun gezamenlijke hobby werden gewezen. Het vruchtbare resultaat: een succesvolle podcast over dino’s én in navolging daarvan een roadtrip door Amerika in de voetsporen van Tyrannosaurus rex en tijdgenoten.