Jan Smit staat open voor The Voice

"Ik weet van Nick en Simon dat het ongelooflijk leuk is bij The Voice. Daarnaast is het natuurlijk een erg succesvol programma. Er zijn weinig redenen om het niet te doen", vertelde Jan aan RTL Boulevard.

Maar de kans dat Jan zijn vrienden Nick en Simon zal vervangen in The Voice is klein. Jan staat namelijk nog de komende drie jaar onder contract bij de TROS.

Nick en Simon stoppen met The Voice of Holland omdat ze zich het komende jaar meer willen richten op hun muziek. De Volendammers hebben al laten weten wie zij als ideale opvolgers zien. Nick vindt Paskal Jakobsen een geschikte coach en Simon denkt dat Bart van der Weide het goed zal doen op de ronddraaiende zetel.