Giel Beelen: ’Ik kan niet meer worden gecanceld’

Door de jaren heen is Giel Beelen beschuldigd van seksisme, racisme en werd de dj regelmatig verweten zich schuldig te maken aan ’smakeloze radio’. Uiteindelijk wist hij telkens weer de storm van kritiek te overleven en is hij sinds vorig jaar te horen bij NPO Radio 2.

In de nieuwe PodBast vraagt presentator Bastiaan Meijer of Giel weleens bang is om, met terugwerkende kracht, te worden gecanceld. „Ik ben al honderdduizend keer gecanceld, dus daar ben ik helemaal niet bang voor. Dat is wel een voordeel, bedenk ik me nu. Omdat ik al gecanceld bén. Heerlijk.”

Nadat hij een aantal jaren een ochtendshow presenteerde, is Giel inmiddels weer terug in de nacht. En hoewel hij aangeeft zich met 43 jaar te oud te voelen voor bepaalde stunts die tot relletjes leiden, kan hij in dat tijdslot nog altijd radiomaken op ’geheel eigen wijze’. „Ik ben echt heel blij dat ik weer in de nacht zit. Dan gebeurt er iets. Als je bepaalde dingen overdag doet, zeggen mensen: ’Hallo, ik ben aan het werk... kan het even normaal?’ ’s Nachts is het vooral: ’Kun je méér van deze shit doen?’”