Stranger Things-afleveringen worden weer korter

Volgens de Duffer-broers heeft de kortere duur te maken met het feit dat het vijfde seizoen een minder lange aanloop heeft. „In het afgelopen seizoen duurde het bijna twee uur voordat onze kinderen echt in het bovennatuurlijke mysterie verwikkeld raken. Je ziet eerst waar ze nu zijn in hun leven en hoe ze worstelen met de aanpassing aan de middelbare school”, legt Matt Duffer uit.

In de vijfde en allerlaatste reeks gaat het gelijk door waar de vierde is gestopt, vervolgt Matt. „Maar verwacht wel dat de laatste aflevering net zo lang zal zijn als een film.”

Vijf uur langer

Het vierde seizoen, waarvan afgelopen vrijdag de laatste twee afleveringen verschenen, was bijna vijf uur langer dan de vorige reeksen. De finale duurde zelfs twee en een half uur. Wanneer het vijfde seizoen uitkomt, is nog niet bekend.

Stranger Things, een van de best bekeken series van Netflix, speelt zich af in de jaren tachtig en gaat over een groep tieners die in aanraking komt met bovennatuurlijke krachten. De Duffers lieten zich inspireren door het werk van onder anderen Steven Spielberg en Stephen King.