Spice Girls-fans woest op Ryan Reynolds

In de door Michael Bay geregisseerde actiefilm komt tijdens een van de vele auto-achtervolgingen Spice Girls-hit Wannabe op de radio. Hierop rukt Ryans personage de radio woest los en smijt hem uit het raam. „Ryan, zeg me alsjeblieft niet dat je de Spice Girls echt haat”, luidde een tweet van een fan. De acteur besloot hier gelijk op te reageren. „Dat liedje is er na de productie aan toegevoegd. Ik zou de Spice Girls NOOIT onderbreken. Nooit. Zeker niet tijdens een auto-achtervolging. Dan heb ik ze het hardst nodig.”

Ook tijdens een interview met Yaaas TV werd Ryan geconfronteerd met de scène. De acteur vertelde dat hij specifiek aan de regisseur had gevraagd om geen nummer van de Spice Girls te gebruiken, vooral omdat hij anders ruzie zou krijgen met zijn echtgenote Blake Lively. „Het feit dat Michael Bay de Spice Girls gebruikte... Die zijn bij mij thuis een soort religie. Als mijn vrouw ziet dat ik de radio eruit ruk omdat de Spice Girls worden gedraaid, dan ben ik dood. De Spice Girls zijn geweldig.”