Dochter van Een Huis Vol-familie Jelies moet noodgedwongen relatie opgeven

De familie verhuist van het dorpje Tollebeek naar Alicante in Spanje om hun emigratiedroom waar te maken. „We hebben altijd al die verlangens gehad om in Spanje te gaan wonen. Het blijft maar borrelen”, aldus Johan.

Johan en Janneke Jelies vonden het van belang wat de kinderen ervan vonden om voor altijd naar het zonovergoten Spanje te verhuizen. „Ze waren direct enthousiast” Al is het voor de tweede dochter een lastige situatie, aangezien zij een relatie in Nederland heeft. „Ik zei tegen haar: ’Moeten we dan om die verkering met z’n allen thuisblijven?’ Maar dat was dan ook niet nodig”, vertelt Johan.

Het gezin beloofde hun fans onlangs op de hoogte te houden van hun avonturen, ze zijn zelfs al benaderd voor een reallifesoap. „Maar of er een programma aankomt? Dan geef ik gewoon een hele dikke knipoog.”