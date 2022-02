Nick Cannon verontschuldigt zich bij de moeders van zijn kinderen

Cannon verwacht momenteel zijn achtste kind, samen met model Bre Tiesi. Met Alyssa Scott kreeg hij in juni 2021 zoontje Zen, die vijf maanden later overleed aan een hersentumor. Hij is ook vader van de tienjarige tweeling Moroccan en Monroe, die hij met zijn ex-vrouw Mariah Carey kreeg. Daarnaast deelt hij de vierjarige Sagon en eenjarige Powerful Queen met Brittany Bell en heeft hij nog een zeven maanden oude tweeling met Abby DeLaRosa: Zion en Zillion.

Achtste kind

Op 31 januari bevestigde de presentator de komst van een achtste kindje, dat hij verwacht met Tiesi. Achteraf gezien vindt Cannon dat hij dit niet op de juiste wijze bekend heeft gemaakt. Daarmee refereert hij aan zijn zoontje Zen, die begin december overleed. „Ik wilde op een respectvolle manier vertellen dat ik opnieuw vader word en rekening houden met Alyssa Scott, de moeder van Zen. Bre begreep dat en liet de beslissing geheel aan mij. Ook zorgde ze ervoor dat er niks op sociale media kwam”, aldus Nick. Nadat er foto’s van een ’gender reveal-party’ in de media verschenen had Cannon geen andere keus dan het nieuws te bevestigen. Dat deed hij in zijn talkshow.

Nu hij daarop terugkijkt vindt Cannon dat hij dat niet goed aangepakt heeft. Hoewel de presentator blij was om opnieuw vader te worden, was hij nog altijd bezig met rouwen om Zen. „Ik vroeg me constant af wat het juiste moment was. Hoe deel ik dit? Ik wilde het rouwproces respecteren, maar dat heb ik verkeerd gedaan. Ik had het overlijden van Zen en de zwangerschap van Bre niet met elkaar in verband moeten brengen. Het staat los van elkaar.”