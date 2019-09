Dragons’ Den na ruim tien jaar weer terug op de buis

De reeks, waarin ondernemers hun bedrijf pitchen aan succesvolle zakenmensen om zo een investering binnen te harken, wordt gepresenteerd door Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck. „Ik keek Dragons’ Den als student in Rotterdam en vond het toen al een leuk programma. Het ondernemerschap in Nederland is sinds die tijd sterk ontwikkeld, met veel meer ambitieuze mensen die kiezen voor het ondernemerschap. Ik verwacht een hoog niveau bij de deelnemers en een gevarieerde groep Dragons met sterke karakters”, reageert hij enthousiast op zijn presentatieklus.

Dragons’ Den, dat in verschillende landen wordt uitgezonden, was ruim tien jaar geleden ook al te zien bij de publieke omroep. Dat eerste seizoen werd gepresenteerd door voormalig Quote-hoofdredacteur Jort Kelder.