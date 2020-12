Sander en Sophie in ’gezonde spanning’ voor 3FM Serious Request

Ook dj Sander Hoogendoorn voelt gezonde spanning voor de start van het evenement, waarvoor de dj teams tot en met kerstavond in lockdown zitten op Vliegveld Twenthe. „Ik ben er klaar voor, voor zover je er klaar voor kunt zijn”, vertelt de 32-jarige presentator.

Dit jaar ziet 3FM Serious Request, dat tot drie jaar terug in het Glazen Huis plaatsvond, er weer anders uit dan voorheen. De dj’s sluiten zich op in de hangar van Vliegveld Twenthe en moeten 24 uur per dag onder meer radiomaken en een loopband draaiende houden. „Ik ben geen topsporter, maar ik wil wel zoveel mogelijk kilometers maken”, vertelt Sophie. „Ik kan dat niet op een slakkentempo gaan doen, als ik ook iedereen aanspoor om zoveel mogelijk te gaan lopen.”

Joggingbroek

Het voelt als een eer dat ze dit jaar voor het eerst mee mag doen met 3FM Serious Request. „Ik heb zoveel goede herinneringen aan 3FM Serious Request, dat was heerlijk om te kijken op tv tijdens de feestdagen met je joggingbroek op de bank.” Ze kan niet wachten om te starten. „Al blijft het vreemd dat ik nu op het scherm sta en iemand anders in joggingbroek naar mij kijkt.”

Voor Sander is het de elfde keer dat hij meedoet aan de actie, zes edities als verslaggever en vijf edities als onderdeel van het dj-team. „Ik denk dat dit een editie wordt om nooit te vergeten. We staan nu zo dichtbij het doel waar we het voor doen”, doelend op Het Rode Kruis, waarvoor 3FM Serious Request geld zal inzamelen. Hij heeft bovendien al beloofd bij 10.000 euro een tatoeage van Diederik Gommers te zetten. „Dat vind ik zo’n toffe gast. Hij kan zo goed het verhaal vanuit het perspectief van de zorg vertellen.”

Dit jaar zet Sander het meeste in op verbinding brengen, naast geld inzamelen. „We willen met deze week ook wel afleiding bieden aan de luisteraars en ze minder alleen te laten voelen.” Daar ligt volgens hem ook de kracht van radio. „Door de verhalen van aanvragers kun je je af en toe minder alleen voelen. Dan besef je dat je niet de enige bent met een laptopje op de schoot naast de kerstboom.”