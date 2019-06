Barry Hay ramde politiebusje na stripje LSD: ’Lekker man’

Na afloop van zijn optreden kreeg hij een stripje LSD aangeboden. „Lekker man. Het kwam niet zo goed uit eerlijk gezegd. Ik weet nog dat het insloeg. Ik had het idee dat alles stilstond, dat ik door een foto liep.”

Hay wilde vervolgens naar huis toe en besloot om in de auto te stappen. Al snel ging dat helemaal mis, zo vertelt hij in Pauw. „In Geleen zag ik geen borden Den Haag en ik moest naar Den Haag. Het waren verkeerde borden allemaal. Toen ben ik de weg een beetje kwijtgeraakt. Er was een politiebusje en die wilde me tegenhouden en die heb ik toen geramd. Ik weet ook niet waarom. Ik had gewoon geen zin om aangehouden te worden ofzo.”

Hay moest de nacht in de gevangenis doorbrengen. Jan Smeets, de organisator van Pinkpop, bleek de volgende ochtend zijn reddende engel te zijn. „Die heeft gezorgd dat ik weer keurig netjes naar huis kon. De volgende dag was mijn auto er weer. Ik heb er nog wel een paar dagen mee rondgelopen, met een licht drama daarover.”