Koninklijk lintje voor Jan Akkerman

Akkerman (66) was in 1966 medeoprichter van Brainbox en maakte vanaf 1970 furore in Focus, samen met onder anderen Thijs van Leer. Beide bands boekten in eigen land en over de grens veel succes. Akkerman was daarnaast betrokken bij studioalbums van artiesten als BB King, Herman Brood en The Cats.

In 1973 riep het Engelse muziektijdschrift Akkerman uit tot beste gitarist van de wereld. In 2005 ontving hij de Gouden Harp vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse muziek. Als gitarist geniet hij tot de dag van vandaag zowel nationaal als internationaal veel aanzien.