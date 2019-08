Maradona blikt zelf terug. Buiten beeld, net als de mensen uit zijn omgeving. Archiefbeelden vertellen houden de vaart erin en voorkomen dat Diego Maradona een parade wordt van pratende hoofden.

Na een korte chronologische schets, zoomt Kapadia’s film in op Maradona’s tijd in Napels, bij een aanvankelijk tegen degradatie vechtende club die met Diego triomfen viert. Niet alleen landelijk, maar ook internationaal. Terwijl de stervoetballer in 1986 met het nationale team van Argentinië ook nog eens het WK wint. ,,Vrijwel alle Napolitanen hadden in die jaren een foto van Maradona hangen naast hun afbeelding van Jezus. Hij was een god”, horen we een stadsbewoner vertellen.

Al die aandacht en druk hebben een vernietigende weerslag op zijn privéleven. Daarnaast laat de documentaire zien dat Maradona door de jaren heen steeds meer in de greep raakt van de Gomorra, ook door zijn verslaving aan drugs, feesten en vrouwen. Tot hij door overmoed gedreven van zijn voetstuk afdondert in een wolk van coke en het zelfs weet te schoppen tot de meest gehate man van Italië. Fascinerend en ijzingwekkend tegelijk, ook voor wie niets met voetbal heeft.