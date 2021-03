Hilary Duff bevallen van derde kind

„Ik ben een grote zus. Aan het nadenken hoe ik me daarover voel”, schrijft de actrice bij een foto van haar dochtertje in bad die bedachtzaam de camera in kijkt. Bij de gezinsfoto schrijft ze: „Mae James Bair- We LOVE you beauty 3-24-2”

De actrice maakte in oktober bekend in verwachting te zijn van haar derde kind. Met Matthew kreeg ze in 2018 dochtertje Banks. Met haar ex-man Mike Comrie heeft ze ook een 9-jarige zoon.