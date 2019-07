Deze stoornissen heeft Mel B allemaal

De 44-jarige zangeres neemt lichaamsbeweging daarom dan ook bloedserieus. „Door te sporten kan ik mediteren en heb ik ook minder last van angsten, dan kan ik me 45 minuten of een uur alleen maar op mezelf focussen. Sporten is dus heel erg belangrijk, het helpt je van binnenuit, waardoor je er goed uitziet en je je goed voelt.”

Eerder dit jaar was ze ook al openhartig over haar gezondheid. Melanie vertelde in mei dat ze naar het ziekenhuis moest omdat ze ineens tijdelijk het zicht in haar rechteroog verloor.