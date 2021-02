Vanessa Bryant wijst Meek Mill terecht na ’extreem ongevoelige tekst’

In de lyrics van Meek Mills rap Dont’ Worry schrijft hij onder meer: I'm goin' out with my chopper, it be another Kobe. De rapper kreeg er al van alle kanten commentaar op en nu heeft ook Vanessa laten weten wat ze ervan vindt. „Beste Meek Mill, ik vind deze regel extreem ongevoelen en respectloos Punt”, schrijft ze op Instagram.

Ze laat weten dat ze zijn muziek niet goed kent, maar: ’Ik geloof dat je beter kunt dan dit’. „Als je een fan bent, ok, dan is er een betere manier om je bewondering voor mijn echtgenoot uit te drukken. Hier ontbreekt het aan respect en tact.”

Dinsdag laat hij op Twitter weten dat hij privé zijn excuses aan Vanessa heeft aangeboden. Ook zei hij dat zijn eerdere tweets, die een reactie op het commentaar leken, daar niets mee te maken hadden. „Niets dat ik hier op mijn pagina zeg heeft verband met een viraal moment op internet of met een rouwende vrouw! Als je om iemand geeft die in rouw is, ga het dan nu ergens anders over hebben.”