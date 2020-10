Nieuw slachtoffer Ghislaine Maxwell: ’Zij is het echte monster’

’Ghislaine Maxwell, een monster’, stelt nieuw slachtoffer Ⓒ Getty Images

Opnieuw claimt een vrouw slachtoffer te zijn van Ghislaine Maxwell, de vrouw die jonge meisjes ronselde voor misbruikmiljardair Jeffrey Epstein. Was de kwalijke rol van Maxwell al meer dan duidelijk geworden in het afgelopen jaar, het verhaal van deze vrouw schetst een nog ontluisterender beeld. Volgens haar was niet Epstein, maar Maxwell ’het echte monster’.