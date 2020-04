Expositie Bassie en Adriaan uitgesteld door het coronavirus

Dat maakte het museum zaterdag bekend. De expositie is een reis door zowel het professionele als persoonlijke leven van de twee broers. Dit wordt ondersteund met originele attributen, rekwisieten en foto- en filmmateriaal.

„Het is ontzettend jammer dat we de tentoonstelling van Bassie en Adriaan moeten uitstellen, maar wij zien geen andere optie in deze grillige tijden”, stelt museumdirecteur Léanne Selles. „De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en publiek staat voorop. Hoe leuk is het als straks, als deze moeilijke tijd achter de rug is, iedereen maximaal kan genieten van deze tentoonstelling.”

Speurtocht en stadstour

De tentoonstelling over het leven van de broers Bas en Aad van Toor is ingedeeld in drie thema’s: hun beginjaren als acrobatenduo The Crocksons, hun ruim twee decennia met het Circus Bassie & Adriaan en hun succesvolle televisiecarrière. Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd, van speurtochten tot een stadstour langs diverse opnamelocaties uit de welbekende televisieserie.

Aad van Toor, beter bekend als acrobaat Adriaan, kan momenteel zijn broer Bas niet zien. Aad woont in Spanje en kan op dit moment het land niet uit vanwege de coronacrisis. De noodtoestand is afgekondigd in Spanje en vliegtuigen uit Spanje mogen sinds zaterdag niet meer landen in Nederland.