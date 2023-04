Liam Gallagher vindt Coachella een ’zielig festival’

Ocean is dit jaar een van de headliners van Coachella, maar zijn optreden van afgelopen weekend viel bij veel bezoekers niet in de smaak. De artiest kwam een uur te laat en volgens muziekblad Billboard was het optreden zelf ook maar matig. De singer-songwriter weet het slechte optreden aan een enkelblessure en het feit dat de show last minute nog gewijzigd moest worden.

„Word headliner op Coachella en laat Frank Ocean zien hoe het moet”, schrijft iemand op Twitter na het optreden. Gallagher heeft daar echter weinig zin in. „Zielig festival”, reageert hij kortaf. Iemand anders herinnert de zanger er vervolgens aan dat hij in 2002 al met Oasis op het festival optrad. „Je zou me daar nooit vinden”, antwoordt de Brit daarop.