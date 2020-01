Harry en Meghan dreigen met OPRAH!

Het lijkt erop dat het dreigement opening van zaken te geven in een tv-interview voor Harry en Meghan een breekijzer is in de onderhandelingen die vandaag plaatsvinden op Sandringham. Daar laat Meghan haar man de kastanjes uit het vuur halen. Zij is al naar Canada vertrokken, terwijl hij met KONINGIN ELIZABETH, PRINS CHARLES en broer PRINS WILLIAM mag gaan praten over de ‘Megxit’ – zoals deze operatie is gaan heten. Ter sprake komen de titels van het paar, de wijze waarop zij hun geld gaan verdienen, en ook hoe zij denken de enorme kosten voor hun beveiliging te gaan betalen.

Door te zeggen dat zij hun verhaal zullen doen op de Amerikaanse televisie, in een uitzending die wereldwijd opzien zal baren en records zal breken, hopen zij er vandaag een betere deal uit te slepen.

Een bron zegt: „Misschien dat zij gebruik maken van deze tactiek, in de wetenschap dat de royals op geen enkele wijze hun vuile was buiten willen hebben. Wellicht krijgen ze meer als ze toezeggen niet te praten!”

Er wordt verondersteld dat namens Meghan al is gesproken met ABC, NBC en CBS en, als eerste, met talkshowhost en goede vriendin Oprah Winfrey. Zij was al te gast op het huwelijk van de twee in mei 2018 en van haar is bekend dat zij nog steeds contact met hen heeft. Bovendien werd Meghans moeder gezien toen zij Oprahs huis verliet. De twee zouden ook samen aan yoga doen.

De unieke familiebijeenkomst van vandaag moet een oplossing brengen voor de problemen die zich nu hebben aangediend, hun toekomstige rol en hun inkomen. Gisteren hintte een vriend van het koppel, journalist TOM BRADBY, ook al op een interview zonder beperkingen: „ik denk niet dat dat heel prettig wordt.” Niet heel prettig voor de royals, wel te verstaan.

